Минус еще один самолет: в Мелитополе совершил аварийную посадку и загорелся российский Су-25

На временно оккупированном Запорожье российские оккупанты снова понесли потери. В районе аэродрома в Мелитополе совершил "жесткую посадку" российский штурмовик Су-25.

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После этого горожане увидели дым в районе аэродрома, где в последние дни враг развернул особую активность. Об этом заявил мэр временно оккупированного города Иван Федоров.

"Несколько часов назад над нашим мелитопольским аэродромом, захваченным оккупантами, начал подниматься дым. И было большое задымление, которое видели наши жители на временно оккупированной территории. Во-вторых, сейчас проверяется информация, но один из самолетов врага совершил аварийную посадку именно на нашем мелитопольском аэродроме. Эта информация проверяется", – отметил он.

По словам Федорова, за последние дни захватчики начали "более интенсивно вести себя" на аэродроме в Мелитополе. Оккупанты завезли туда большое количество топлива, постоянно взлетали и садились их вертолеты.

"Словом, точно враг пострадал. Чуть позже мы узнаем точно, что именно горело у врага на нашем мелитопольском аэродроме", – добавил Федоров.

По данным мелитопольского издания "Риа Мелитополь", в 11:48 в конце взлетной полосы мелитопольцы наблюдали черный столб дыма, перед этим раздались глухие взрывы.

"Уже в 12:18 задымления не наблюдалось. Впоследствии появилась информация, что на взлетную полосу упал вражеский самолет или вертолет. В ту сторону поехали две машины скорой помощи и пожарная. Еще раньше некоторые источники сообщали, что где-то под Мелитополем упал вражеский самолет Су-25. Вскоре информацию подтвердили и российские пропагандисты. Оккупанты признали, что ВСУ подбили их штурмовик из ПЗРК, но летчик смог дотянуть самолет до аэродрома в Мелитополе и совершить аварийную посадку. минус одна "птичка", – отметили журналисты.

Об уничтожении вражеского Су-25 в районе временно оккупированного Мелитополя на Запорожье около 15 часов дня сообщили украинские мониторинговые каналы.

"Минус Су-25 в районе временно оккупированного Мелитополя сегодня", – отмечалось в сообщении.

Напомним, 24 мая стало известно, что воины ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Эта единица авиатехники стоит около 16 миллионов долларов.

А 13 мая в Брянской области один за другим разбились два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. Ни один из оккупантов на этих бортах не выжил. Речь идет об 11 погибших пилотах, однако установлены имена не всех из них.