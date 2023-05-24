Воины ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52: стоил 16 млн долларов

За прошедшие сутки 23 мая украинские военнослужащие сбили еще один российский вертолет. На этот раз враг потерял Ка-52.

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Стоит отметить, что стоимость одной единицы Ка-52 составляет 16 млн долларов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Государство-террорист Россия зачастую хвасталось своим разведывательно-ударным вертолетом Ка-52, который якобы очень сложно уничтожить. Однако на самом деле эта техника оказалась бессильной перед украинскими военнослужащими.

"За прошедшие минувшие сутки наши воины уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52. Таким образом российский бюджет потерял эквивалент еще около 16 миллионов долларов США. Слава Украине!", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Также в Генштабе отметили, что за сутки 23 мая авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых 3 – по зенитно-ракетным комплексам. За прошедшие сутки наши воины уничтожили 4 ударных БпЛА типа Shahed и 1 разведывательный дрон типа Zala.

Напомним, Вооруженные силы Украины активно применяют беспилотники для поражения скоплений живой силы и техники войск РФ. На одном из направлений с помощью БПЛА была уничтожена пушка-гаубица Д-20 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вооруженные силы Украины уничтожили еще один российский комплекс наблюдения "Муром-П". Дроном-камикадзе "Пегас" по нему профессионально отработали бойцы 59-й отдельной механизированной бригады.

– В сети также показали видео боевой работы воинов противовоздушной обороны Украины. Благодаря профессионализму защитников вражеская цель была успешно уничтожена.

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