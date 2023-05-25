В оккупированном Мелитополе произошла "бавовна" в районе аэродрома: поднялся дым. Фото и видео
В оккупированном Мелитополе 25 мая произошла очередная "бавовна". Взрывы прогремели в районе захваченного аэродрома.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров. "Оккупанты Мелитополя обильно курят в районе захваченного аэродрома. Слышны глухие взрывы, виден сильный дым. Выясняем что произошло", – написал он в своем Telegram-канале.
Местные СМИ сообщают, что, вероятно, детонирует боекомплект оккупантов.
Первые сообщения о взрывах появились по состоянию на 12:10.
Согласно утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Запорожском направлении враг обороняется. Вместе с тем захватчики обстреляли ряд населенных пунктов области.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Гауляйтер оккупированной части Запорожской области Балицкий заявил, что оккупанты минируют объекты инфраструктуры и поля. Еще совсем недавно захватчики отвергали факт минирования полей.
– В сети рассказали о бизнесмене-предателе из Мелитополя, который кормит оккупантов. Антон Лукоянов в прошлом хвастал фото в вышиванке, но с приходом "русского мира" перешел на сторону врага.
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