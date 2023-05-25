В оккупированном Мелитополе произошла 'бавовна' в районе аэродрома: поднялся дым. Фото и видео

В оккупированном Мелитополе 25 мая произошла очередная "бавовна". Взрывы прогремели в районе захваченного аэродрома.

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Об этом сообщил мэр города Иван Федоров. "Оккупанты Мелитополя обильно курят в районе захваченного аэродрома. Слышны глухие взрывы, виден сильный дым. Выясняем что произошло", – написал он в своем Telegram-канале.

Местные СМИ сообщают, что, вероятно, детонирует боекомплект оккупантов.

Первые сообщения о взрывах появились по состоянию на 12:10.

Согласно утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Запорожском направлении враг обороняется. Вместе с тем захватчики обстреляли ряд населенных пунктов области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Гауляйтер оккупированной части Запорожской области Балицкий заявил, что оккупанты минируют объекты инфраструктуры и поля. Еще совсем недавно захватчики отвергали факт минирования полей.

– В сети рассказали о бизнесмене-предателе из Мелитополя, который кормит оккупантов. Антон Лукоянов в прошлом хвастал фото в вышиванке, но с приходом "русского мира" перешел на сторону врага.