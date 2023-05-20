Оккупанты заминировали поля под Мелитополем: гауляйтер Балицкий сдал все на росТВ

Так называемый "и.о. губернатора" временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские захватчики минируют объекты инфраструктуры и поля. О том, что оккупанты существенно усиливают оборону, предатель признался в эфире российского пропагандистского шоу.

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Примечательно, что еще совсем недавно оккупанты опровергали факт минирования полей в Запорожской области. Фрагмент пропагандистского шоу с Балицким опубликовал Telegram-канал "Риа Мелитополь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Коллаборант нафантазировал, что украинские военные якобы специально подняли уровень воды в реке Днепр для того, чтобы затопить минные поля в Запорожской области. При этом предатель в очередной раз размечтался, что "Россия здесь навсегда" и что ВСУ якобы не смогут освободить Запорожскую область.

"Противник использует ресурс – воду. Мы понимаем, что они специально подняли уровень воды для того, чтобы затопить минные поля, которые находятся на левой стороне Днепра. Ну, как говорится, на их хитрость мы ответим своей. Если они думают, что таким образом уничтожили минные поля на левой стороне, то их ждет большой сюрприз", - выдал предатель.

Стоит отметить, что накануне российские оккупанты опровергали факт минирования полей на Запорожье, заявляя, что у них "все под контролем". Однако пропагандистское шоу с Балицким отклонилось от кремлевских методичек и тот выдал, что поля все-таки заминированы.

Напомним, российские захватчики продолжают воровать зерно на временно оккупированной части Запорожской области. Зерновые государство-террорист вывозит на территорию РФ по железной дороге, автотранспортом и по морю.

Ранее сообщалось, что российские власти крайне недовольны запорожским гауляйтером Евгением Балицким. Ему было поручено задание, с которым он не справился, – отобрать и предоставить кандидатов и от "Единой России" для участия в выборах в законодательное собрание Запорожской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, у назначенного Россией гауляйтера временно оккупированной части Запорожской области, предателя Евгения Балицкого появился новый советник. Им оказался одиозный экс-министр образования и науки времен беглого президента Виктора Януковича Дмитрий Табачник.