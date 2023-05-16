Оккупанты усилили грабеж: из Мелитополя выезжают нагруженные зерновозы, а из Бердянска везут вагоны – СМИ

Российские захватчики продолжают воровать зерно на временно оккупированной части Запорожской области. Зерновые государство-вор вывозит на территорию РФ по железной дороге, автотранспортом и по морю.

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При этом гауляйтер Евгений Балицкий жалуется, что для наращивания масштабов воровства ему не хватает 600 товарных вагонов, поэтому их на лафетах таскают в Мариуполь из Бердянска. О том, как Россия грабит оккупированную часть региона и, в частности, Мелитопольский район, рассказали в "Риа-Мелитополь".

Российские оккупанты продолжают воровать зерно во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области и вывозить его в Россию. Железнодорожных вагонов для этого захватчикам не хватает, так что пшеницу вывозят автотранспортом и морем.

Так, в пропагандистских российских пабликах появились сообщения о том, что в Севастополь из Мелитопольского района вывезены десятки тысяч тонн пшеницы, ячменя, горчицы и подсолнечника. Мелитопольский район в РФ называют "самым богатым источником зерновых и масличных культур". В районе аграрии возделывают более 1,5 тысяч гектаров земли.

"Так называемый и.о. губернатора Запорожской области Евгений Балицкий лично ездит на доклад к Путину с отчетом о количестве уже вывезенного зерна и о планах по дальнейшему вывозу. В Кремле предателю доказали новый план – вывезти из оккупированной части Запорожской области 2 миллиона тонн зерна. "Около миллиона тонн используют, в том числе и вывозят, сами фермеры и трейдеры. Миллион тон производимого зерна мы можем вывозить", – сразу взял под козырек указание Кремля Е. Балицкий и описал, сколько и кто вывезти сможет", – пишет издание.

В то же время Балицкий пожаловался Путину, что на пути масштабного разграбления стоят два препятствия. Гауляйтеру мешает, что Бердянский порт не внесен в международный реестр. Также ему не хватает 600 товарных вагонов для вывоза ворованного железной дорогой.

"Чтобы вывезти зерно по железной дороге, нам необходимо около 600 вагонов-зерновозов или 12 составов, состоящих из 50 вагонов каждый. Украина не оставила нам ни одного вагона", – жаловался Путину Балицкий.

Издание сообщает, что во время недавней встречи с российским диктатором Балицкий снова просил 600 вагонов для вывоза ворованного зерна.

А пока Путин ищет вагоны для мародеров, они тянут в Мелитопольский район вагоны на лафетах. Об этом рассказывают жители временно оккупированных Мелитополя и Бердянска. Так, из Бердянска захватчики от 10 февраля еженедельно вывозили по несколько вагонов. В них в конце 2022 года возили зерно на склады морского порта.

"Очевидно, таким образом, российские захватчики "мобилизуют" вагонный потенциал оккупированной Запорожской области для дальнейшего вывоза зерна из Украины", – приходят к выводу журналисты.

Издание приводит утверждение Центра журналистских исследований о том, что за неимением железнодорожных складов именно захваченные порты Азовского моря остаются для российских оккупантов приоритетными для дальнейшего вывоза краденого украинского зерна. Ведь из Бердянска единственная железнодорожная ветвь ведет к ближайшей узловой станции в городе Пологи фактически на линии фронта. В Мариуполе железнодорожная инфраструктура полностью уничтожена.

"Однако есть еще один путь перевозки зерна – автомобильный. В Мелитополе груженые зерновозы днюют и ночуют на площадке для отстоя автомобилей на улице Воинов-Интернационалистов рядом с бывшим заводом "Продмаш". Здесь установлены весы для грузовиков. После взвешивания фуры отправляются в морские порты" , – отмечено в статье.

Также журналисты напомнили, что еще в мае 2022 года в Мелитополе захватчики открыли "Государственное унитарное предприятие "Государственный зерновой оператор".

"Главная его задача – скупать, аккумулировать, хранить и транспортировать в Россию зерно, выращенное на оккупированной территории. И хотя закупочные цены ГУП ниже рыночных, фактически у аграриев нет другого выхода, кроме как сотрудничать с этой компанией. В прошлом году у тех, кто отказывался сотрудничать, забирали зерно, технику, фермеров брали в плен", – добавляет издание.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что россияне в Мелитополе заселяются в дома депортированных украинцев.

Государство-агрессор Россия проводит этнические чистки на временно оккупированных территориях Украины. Мелитополь покинули около 60% коренных жителей, выехавших на подконтрольную Украине территорию, часть населения была депортирована противником.

В дома тех, кого заставили уехать из города или принудительно вывезли, заселяются граждане РФ. Чаще всего они имеют родственные связи с военными подразделений ВС РФ и представителями оккупационных администраций.