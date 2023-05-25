Горячее всего на пяти направлениях: в Генштабе рассказали, где идут ожесточенные бои, и рассказали о потерях врага. Карта

Силы обороны Украины за прошедшие сутки сошлись в 28 боевых столкновениях с войсками РФ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Именно на этих пяти участках враг, ценой больших потерь, сосредотачивает наибольшие наступательные усилия.

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Параллельно наши защитники нанесли удары по сосредоточению оккупантов с техникой, уничтожив их живую силу, склады БК, станцию РЭБ и артиллерийские подразделения на огневых позициях. О последних событиях с фронта рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 25 мая – 456-е сутки полномасштабной войны.

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