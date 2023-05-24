Оккупанты уменьшили количество штурмов в Бахмуте: Маляр рассказала, в чем план врага. Карта

В пригороде Бахмута Донецкой области 24 мая наблюдалось снижение интенсивности боев. Увы, это нельзя трактовать как ослабление вражеских позиций, поскольку российские оккупанты делают ставку на артиллерийские обстрелы.

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Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр на своем Telegram-канале. Она заметила, что украинским Силам обороны удается потихоньку продвигаться, оттесняя позиции противника.

"В городе Бахмут снижено количество вражеских штурмовых действий. Враг производит замену подразделений. Наши защитники контролируют некоторую часть района "Самолёт" в юго-западной части города", – указала чиновница.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что армия противника продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на этих участках фронта произошло 26 боевых столкновений, а в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

При этом представитель Офиса президента Подоляк заявил, что в войне уже произошел переломный момент. По его словам, стратегическая цель нашей страны заключается в полной деоккупации территории, в то время как агрессор пытается захватить хоть какой-либо населенный пункт.

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