За Бахмут и Марьинку идут бои, ВСУ устроили мощную 'бавовну' оккупантам: в Генштабе раскрыли подробности. Карта

Российская террористическая армия продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на этих участках фронта произошло 26 боевых столкновений, а в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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В течение 23 мая противник нанес 41 авиационный удар и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 24 мая.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар вблизи Довжанки, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино и Гремяч Черниговской области и Гудово, Волковка, Бунякино, Стукаловка, Волфине, Новониколаевка, Рясное и Великая Писаревка Сумской области, а также Стогнии, Уды, Стрелеча, Глубокое, Мороховец, Липцы, Нескучное, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки и Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационные удары возле Кисловки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Каменка, Тополи, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Малая Шапковка, Кондрашовка, Купянск, Табаевка и Берестове Харьковской области и Стельмаховке – Луганской.

На Лиманском направлении враг вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел. Там же нанес авиаудар. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Хромового. Нанес авиаудары в районах Бахмута, Ивановского, Белой Горы, Озаряновки и Торецка. От вражеских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского. Нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки. Под огонь оккупантов попали Керамик, Очеретино, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении многочисленные атаки противника отражены в районе города Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись также Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Курахово и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Пречистовки, совершил обстрелы, в частности, Парасковеевки, Новомихайловки, Угледара, Богоявленки, Золотой Нивы и Великой Новоселки.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Зафиксированы вражеские авиаудары по населенным пунктам Гуляйполе, Малая Токмачка и Степное Запорожской области, а также обстрелы Времовки, Бурлацкого, Новоселки, Зеленого Поля Донецкой области; Ольговского, Гуляйполя, Железнодорожного, Белогорья, Малой Токмачки, Малых Щербаков и Каменского Запорожской области. Также под огонь артиллерии врага попали Золотая Балка, Веселое, Казацкое, Львово, Антоновка, Кизомис, Станислав и Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых 3 – по зенитно-ракетным комплексам.

Также за прошедшие сутки наши воины уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, 4 ударных БпЛА типа Shahed и 1 разведывательный дрон типа Zala.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 3 важные цели противника.

Наапомним, украинские военнослужащие продолжают вести контратаки на флангах Бахмута Донецкой области. В самом же городе российские террористические войска могли незначительно продвинуться.

Ранее сообщалось, что западные союзники Украины не планируют обеспечивать быструю и решительную победу нашей страны в войне с Россией. Об этом свидетельствуют объемы и темпы предоставления военной помощи.

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