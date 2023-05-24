Быстрая и решительная победа Украины: генерал назвал главное препятствие

Западные союзники Украины не планируют обеспечивать быструю и решительную победу нашей страны в войне с Россией. Об этом свидетельствуют объемы и темпы предоставления военной помощи.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Вместе с тем он признал: если ранее партнеры помогали Украине не проиграть в войне, то сегодня на Западе принято решение помогать нашей стране, чтобы она победила.

По словам генерала, у Украины и у Запада разное видение того, как должна выглядеть эта победа.

"Есть видение и подход самой Украины, которая желает победить быстро и решительно. И есть взгляд союзников, в первую очередь, американцев, которые видят этот процесс постепенным и медленным, с победой в какой-то отдаленной перспективе", – заметил он.

В этом контексте он напомнил о том, как долго и тяжело решается вопрос с предоставлением Украине истребителей F-16 и как непросто в свое время решался вопрос с передачей современных танков.

Романенко также напомнил заявления, сделанные главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным и генералом Михаилом Забродским о том, что "такого количества техники будет достаточно для освобождения оккупированных территорий Украины, захваченных с февраля 2022 года".

"Но мы ставим вопрос о том, что будем биться и бороться за полное восстановление нашей территориальной целостности в границах 1991 года. Для достижения этой цели техники и вооружений надо гораздо больше. Там должны быть и F-16, и боеприпасы", – подчеркнул генерал.

Как писал OBOZREVATEL, на полях саммита Большой Семерки, проходившего в Японии, состоялась встреча президентов Украины и США, по результатам которой Владимир Зеленский обнародовал список вооружений, вошедших в новый пакет военной помощи нашей стране. В свою очередь глава Министерства обороны Украины Алексей Резников анонсировал очередную, двенадцатую, встречу в формате "Рамштайн".