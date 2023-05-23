Генерал Романенко: у нас есть два разрешения на F-16, но F-18 можно получить одним махом. Интервью

История с предоставлением Украине истребителей F-16 во многом подобна истории с обеспечением украинской армии современными танками, в том числе американскими Abrams. На сегодня наша страна имеет два из трех возможных разрешений США – на обучение украинских летчиков и на поставки F-16 из других стран. Тем не менее, у союзников Украины имеются на вооружении и другие истребители, поставки которых не были бы настолько проблематичными. Например, в Австралии есть 48 самолетов F-18 Hornet – штурмовиков и истребителей, вопрос покупки которых "можно решить одним махом".

Видео дня

Но главный вопрос состоит в том, намерены ли союзники помогать Украине в таком объеме, чтобы она одержала победу в этой войне с Россией? Судя по военной помощи нашей стране, можно сделать вывод о том, что партнеры не готовы к тому, чтобы обеспечить быстрый выход украинской армии на границы государства по состоянию на 1991 год. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Российские оккупанты в который раз заявили о том, что якобы украинский Бахмут взят. Тем не менее, по словам замминистра обороны Анны Маляр, ВСУ взяли город в полуокружение. По вашим оценкам, что на самом деле происходит в Бахмуте? Что с оккупационным "Вагнером"? Что будет происходить там в ближайшее время?

– На мой взгляд, надо разделить военно-политическую и морально-психологическую оценку ситуации. Врагу необходимо показать хоть какой-то результат, ведь уже четыре месяца продолжается его стратегическая наступательная операция на участке более 1200 километров. Поэтому квартал сюда, квартал туда – для них это не вопрос. Для них Бахмут имеет "сакральное" военно-политическое значение. Отсюда и заявления о том, что город захвачен, поскольку идут бои в середине города.

Но сугубо военная ситуация состоит в том, что у "вагнеровцев" значительные потери. Их сил не хватало для того, чтобы и воевать в середине города, и удерживать позиции на флангах. Поэтому они захотели оставить лавры "победителей" себе, это необходимо Пригожину, а фланги Бахмута отдали регулярным частям вооруженных сил РФ. Их хоть и называют элитными, воздушно-десантными и еще какими-то, но они имеют меньший опыт ведения городских боев и очевидно менее подготовлены.

Поэтому наши Силы обороны учли изменения этих обстоятельств и, продолжая вести тяжелые бои внутри города, проводят контратаки и наступательные действия на флангах. Этим они создают определенную угрозу для всего того, что находится внутри города. Это признает и противник.

Важно то, что украинская армия продвинулась вперед и заняла определенные высоты на флангах и получила возможность огневого воздействия. Это значит, что с военной точки зрения, несмотря на то, что противник занял большую часть города, у него нет перспектив продвижения вперед на Константиновку, Часов Яр, Краматорск и Славянск. Это очень важно. Эта позиция остается за нами.

Но нам нужны дополнительные силы и средства, чтобы осуществить охват самого Бахмута – боеприпасы, вооружение. Потому что идти в лоб, как действовал враг на протяжении последних месяцев, – это не наш вариант. Необходимо рассматривать и реализовывать асимметричные действия. Нужно еще порядка пяти бригад, если не больше.

Поэтому возникает вопрос: стоит ли нам здесь проводить такого рода наступательные действия или дождаться завершения подготовки широкомасштабных наступательных операций и использовать эти силы там. Пока ситуацию вокруг Бахмута нужно удерживать.

– Допускаете ли вы, что враг может просто стереть Бахмут с лица земли посредством массированных ракетных ударов? Что в таком случае это ему даст?

– Фактически там мало что осталось с точки зрения города. В свое время они так же действовали в Попасной, Рубежном и так далее. Не знаю, есть ли смысл для них подрывать Бахмут. У них уже силы не те. Они это понимают и пытаются создавать резервы в живой силе.

Есть данные, что противник в преддверии нашего наступления сформировал корпус, три дивизии и полк морской пехоты. Они выводят в резерв высокоточные ракеты, выпуск которых увеличили на треть с начала вторжения. Но у них очень большие расходы этих ракет. Поэтому так или иначе они будут экономить, чтобы было чем воздействовать на проведение нами операции. Так что сейчас нецелесообразно с военной точки зрения тратить ресурсы, но у противника могут быть свои взгляды.

– Британский маршал авиации и военный аналитик Шон Белл, говоря о передаче Украине истребителей F-16, заявил про два главных фактора – подготовку пилотов и доставку самолетов. По его оценкам, первое можно организовать за четыре месяца, а что касается второго, то тут есть трудности, поскольку существуют разные блоки F-16 с разными радарами, электроникой и так далее. Как вы оцениваете такие прогнозы?

– Начнем с главного. Если ты хочешь достичь цели, ты ищешь пути и способы ее достижения. Если ты хочешь просто оправдаться, почему ты этого не делаешь, ты просто ищешь подходящие аргументы – что это трудно, долго и так далее.

Спасибо британцам, они и здесь инициируют разрешение вопроса, но здесь принципиальной является позиция США. Здесь я вижу параллели с тем, как они вели себя в вопросе предоставления Украине танков. Напомню, что долгое время они говорили о том, что западные танки – очень сложные, что в них газотурбинные двигатели, что они требуют специфического технического обслуживания и логистического обеспечения и так далее. Затем США согласились, что танки будут передавать другие страны. И благодаря жесткой позиции Шольца и инициативе британцев вопрос сдвинулся с мертвой точки. Американцам уже некуда было отступать, и Байден был вынужден заявить, что и США будут поставлять Украине танки.

Аж 31 Abrams при наличии тысячи. Все, кто могли, уже поставили танки Украине, а у американцев проблемы. Вместо того, чтобы поставить Украине те Abrams, которые есть, они запустили производство и планируют предоставить их только когда те будут готовы. Поскольку там обедненный уран, надо поменять корпуса. Сразу было заявлено, что снаряды с обедненным ураном Украине не дают и так далее. При наличии танков от всех, кто хотел и мог, американских танков до сих пор нет.

Подобная история просматривается сейчас и с самолетами. Необходимо получить три разрешения. Первый – на обучение пилотов, второй – на реэкспорт, третий – разрешение на поставку своих самолетов.

Ввиду такой политической активности нашего президента, военно-политического руководства, дипломатических усилий удалось получить разрешение на обучение. Наших пилотов брались обучать и британцы, и датчане, и португальцы, и поляки.

Благодаря давлению на руководство США, в том числе со стороны Республиканской партии в Конгрессе, было сделано политическое заявление о том, что США не против подготовки пилотов и поставок F-16 из других стран.

И здесь снова можно провести параллель с танками. Как мы помним, Испания одна из первых заявила, что поставит в Украину Leopard 2, но спустя какое-то время было сделано новое заявление – о том, что есть технические сложности. Такая же ситуация с F-16 – кто-то что-то заявляет, а потом говорят, что не те сроки, что есть препятствия и так далее.

Но я хотел бы рассказать о наиболее подходящих самолетах для наших аэродромов, F-18. Говорят, что Украине необходимо 3-4 эскадрильи. В одной Австралии на складе находится 48 самолетов F-18 Hornet. Они приспособлены к более тяжелым условиям эксплуатации – и как штурмовик, и как истребитель. Вопрос их покупки можно решить одним махом. Кроме того, такие же самолеты есть в Испании, в Финляндии. Они тоже могли бы передать их Украине, поскольку перевооружаются на F-35. И это только один пример. Подобная ситуация по F-16.

Поэтому я вижу проблему по большей части в политическом подходе. А уже потом, конечно, необходимо решать вопросы, о которых сказал маршал авиации США.

– Вы сказали о том, что часто именно политический, а не сугубо военный подход играет решающую роль. Мы видели встречу президентов Зеленского и Байдена на полях саммита G7, где был озвучен новый пакет военной помощи Украине. Глава Минобороны Украины анонсировал новый, 12-й "Рамштайн". По вашим оценкам, сегодня западные партнеры Украины помогают ей обороняться или все-таки побеждать?

– Конечно, наши союзники уже прошли путь от восприятия ситуации, когда надо оказывать помощь, чтобы Украина не проиграла, до уровня, когда надо оказывать помощь, чтобы Украина победила. Но есть видение и подход самой Украины, которая желает победить быстро и решительно. Для этого необходимо соответствующее количество вооружений и техники. И есть взгляд союзников, в первую очередь, американцев, которые видят этот процесс постепенным и медленным, с победой в какой-то отдаленной перспективе. Пример с обеспечением Украины самолетами F-16 и танками как раз подтверждает это.

Генералы Залужный и Забродский говорили о том, что такого количества техники будет достаточно для освобождения оккупированных территорий Украины, захваченных с февраля 2022 года. Но мы ставим вопрос о том, что будем биться и бороться за полное восстановление нашей территориальной целостности в границах 1991 года. Для достижения этой цели техники и вооружений надо гораздо больше. Там должны быть и F-16, и боеприпасы.

Европа уже согласовала выделение Украине 2 миллиардов боеприпасов, один миллиард будет поставлен до конца этого года. Но Россия тратит 50-70 тысяч снарядов сутки. Посчитайте, на сколько хватит этого миллиона. На 15 суток? Это ответ на вопрос о том, каких целей можно достичь благодаря такому подходу.