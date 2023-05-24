ВСУ проводят контратаки на флангах Бахмута, оккупанты могли продвинуться в городе: анализ боевых действий от ISW

Украинские военнослужащие продолжают вести контратаки на флангах Бахмута Донецкой области. В самом же городе российские террористические войска могли незначительно продвинуться.

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При этом в общем отмечается снижение темпа боев на Бахмутском направлении. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В Бахмуте продолжают находиться наемники частной военной компании "Вагнер", которые могли продвинуться дальше в пределах города. Также оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Хромово (непосредственно западнее Бахмута).

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, боевые действия в Бахмуте и его окрестностях уменьшились. Также она подтвердила, что украинские военнослужащие сохраняют позиции в укрепленном районе возле памятника самолету МиГ-17 в западной части Бахмута.

В свою очередь спикер Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские войска продвинулись на 200-400 метров по флангам Бахмута и по-прежнему контролируют ряд зданий и укреплений на юго-западе города.

В ISW отмечают, что украинские войска продвинулись в районе Ягидного (1 км к северо-западу от Бахмута) и что российские войска безуспешно атаковали вблизи Григоровки (8 км к северо-западу от Бахмута) и Ивановского (непосредственно к западу от Бахмута). Также сообщается, что защитники Украины добились успехов в ходе контратак к северо-западу и юго-западу от Бахмута.

Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины удерживают небольшой плацдарм в Бахмуте Донецкой области, где уже порядка 9 месяцев идут ожесточенные бои. Силы обороны продвигаются по флангам. В течение недели ВСУ продвигаются от 150 до 2 километров в сутки.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне прокомментировали российские заявления по захвату Бахмута в Донецкой области. Там подчеркнули, что не будут раскрывать собственные оценки ситуации.

Как известно, 20 мая главарь ЧВК "Вагнер" заявил о якобы полной оккупации Бахмута, впоследствии об этом заявили в российском минобороны. В украинском Минобороны заявление Пригожина опровергли, заявив, что украинские воины продолжают удерживать часть территории на юго-западе города.

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