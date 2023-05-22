Зачем РФ объявила о 'захвате' Бахмута: в ВСУ прояснили ситуацию

Российскому командованию важна так называемая "Пиррова победа" в Бахмуте, поскольку после более чем девяти месяцев безрезультатных боев российская армия столкнулась с проблемами и утратила свою прежнюю силу и авторитет. Однако украинские защитники сумели преодолеть некоторое сопротивление и продвинуться на около 200 метров на отдельных участках около данного населенного пункта.

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Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона. Наши военные мужественно держат оборону.

"Враг пытается больше всего выбить наши силы из Бахмута. Им нужна эта "Пиррова победа", потому что они стали посмешищем на весь мир, ведь девять с половиной месяцев уже ничего не могут сделать. Тем более они видят, что к чему-то готовимся мы, поэтому им крайне важно показать, что вот они уже имеют какой-то трофей", – пояснил он.

Спикер подчеркнул, что сам факт поздравления, отправленного Владимиром Путиным "Группе Вагнера" в связи с объявленным захватом Бахмута, свидетельствует о безосновательности и нелепости этой так называемой "победы".

"Даже их "недопрезидент" их поздравил, но не помню, чтобы кто-либо из его кумиров типа Сталина или Ивана Грозного поздравлял непонятную организацию с якобы взятием не до конца районного центра", – заявил Череватый.

Сергей Череватый также отметил, что украинские военные, наоборот, имеют определенный успех под Бахмутом.

"Также в течение недели наши подразделения там, где есть возможность, где нет большого риска потерь, продвигались, контратакуя противника, в частности за эти сутки на некоторых участках было в районе 200 метров пройдено", – заявил он.

Накануне заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что ВСУ взяли Бахмут в полуокружение. Контроль над господствующими высотами позволяет эффективно уничтожать находящихся в городе россиян. Теперь, по ее словам, оккупанты вынуждены обороняться.

В то же время главарь "Вагнера" Пригожин 20 мая заявил о якобы полной оккупации Бахмута, впоследствии об этом же заявили в российском минобороны. В украинском Минобороны заявление Пригожина опровергли, заявив, что украинские воины продолжают удерживать часть территории на юго-западе города.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о Бахмуте, отметил, что "не думает", что заявления оккупантов соответствуют действительности. Также он подчеркнул, что Россия стерла город с лица земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны отметили, что "захват" кварталов Бахмута не дает армии РФ стратегического преимущества, Пригожин может вводить в заблуждение".