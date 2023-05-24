В Пентагоне ответили на заявления оккупантов о захвате Бахмута

В Пентагоне прокомментировали российские заявления по захвату Бахмута в Донецкой области. Там подчеркнули, что не будут раскрывать собственные оценки ситуации.

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Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер. В то же время он подтвердил, что российские войска контролируют значительную часть города (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).

"Нам известно, что Россия действительно удерживает значительную часть территории Бахмута и его окрестностей, но, по нашей оценке, украинцы продолжают вести боевые действия вблизи города", – сказал Райдер.

Напомним: 20 мая куратор ЧВК "Вагнер" заявил о якобы полной оккупации Бахмута, впоследствии об этом заявили в российском минобороны. В украинском Минобороны заявление Пригожина опровергли, заявив, что украинские воины продолжают удерживать часть территории на юго-западе города.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый объяснил, что командованию РФ важна так называемая "Пирровая победа" в Бахмуте, поскольку после более чем девяти месяцев безрезультатных боев российская армия столкнулась с проблемами и потеряла свою прежнюю силу и авторитет. Однако украинские защитники смогли преодолеть некоторое сопротивление и продвинуться около 200 метров на отдельных участках возле этого населенного пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– секретарь Совета национальной безопасности страны Алексей Данилов сообщил, что часть города Бахмут Донецкой области до сих пор остается под контролем Украины. Решение Киева удерживать город как можно дольше было оправдано;

– в Минобороны Украины 23 мая сообщили, что ВСУ продвинулись по флангам на севере и юге от Бахмута. Активность врага на этом направлении этих суток несколько снизилась.

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