Данилов: часть Бахмута все еще под контролем Украины

Часть города Бахмут в Донецкой области все еще остается под контролем Украины. Решение Киева удерживать город как можно дольше было оправдано и стратегическая оборонительная операция в населенном пункте прошла для нас успешно.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности страны Алексей Данилов изданию CNN. Он подчеркнул, что несмотря на то, что россияне хвастаются якобы захватом Бахмута, – это неправда.

"На сегодняшний день часть Бахмута находится под нашим контролем", – отметил Данилов.

Объясняя, почему украинская армия столь длительное время удерживала город, он рассказал, что решения были приняты на стратегическом уровне, операция постоянно контролировалась на заседаниях штаба главнокомандующего.

"Мы понимали, почему мы это делаем", – пояснил Данилов.

По его словам, на Бахмутском направлении погибло большое количество оккупантов.

"Не только вагнеровцев, но и спецназа, воздушно-десантных войск и представителей других родов российской армии. Уничтожено огромное количество техники, там истрачено огромное количество боеприпасов", – уточнил секретарь СНБО.

Напомним: 23 мая в Минобороны Украины сообщили, что ВСУ продвинулись на флангах на севере и юге от Бахмута. Активность врага на этом направлении в этот день несколько снизилась. При этом количество обстрелов на Бахмутском направлении до сих пор стабильно высокое.

Ранее генерал Игорь Романенко объяснил ситуацию в Бахмуте и дал прогноз. По его словам, оккупационные российские войска контролируют большую часть города Бахмут Донецкой области, однако главная сила врага на этом участке фронта, ЧВК "Вагнер", понесла существенные потери и больше не в состоянии удерживать фланги.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– накануне спикер Восточной группировки Сергей Череватый сообщил, что ВСУ продолжают активное продвижение на Бахмутском направлении, вытесняя противника. За последние 24 часа, украинским военным удалось продвинуться на расстояние от 200 до 400 метров.

– при этом в ГУР сообщили, что потери российских оккупационных войск под Бахмутом колоссальны и составляют порядка 100 тысяч. В этом плане никаких разногласий между украинскими и американскими данными нет.

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