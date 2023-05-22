На Бахмутском направлении ВСУ продвинулись еще на 200-400 метров, – Череватый

Украинские Вооруженные силы продолжают активное продвижение по Бахмутском направлении, вытесняя противника. За последние 24 часа, украинским военным удалось продвинуться на расстояние от 200 до 400 метров.

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Об этом заявил спикер Восточной группировки Сергей Череватый в эфире телемарафона. Согласно его заявлению, российские силы продолжают настойчивые попытки полностью оккупировать Бахмут, поскольку это является их приоритетной целью.

Вражеские силы проявляют стремление захватить юго-западную часть города, где украинские подразделения удерживают оборону. Эта часть города имеет важное стратегическое значение, и ее контроль может дать врагу преимущество в конфликте.

"В то же время, на флангах наши подразделения пытаются давить на врага и, по возможности, в рамках нашей оборонной операции контратаковать его. В частности, за эти сутки удалось на разных участках от 200 до 400 метров продвинуться", – рассказал Череватый.

Спикер также высказал свою позицию относительно заявления главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина о его намерении покинуть Бахмут.

"Я верю в его желание уйти оттуда, потому что вижу ежедневные сводки, знаю их потери и знаю, что им не приходит больше пополнение из тюрем", – отметил Череватый.

Накануне заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что ВСУ взяли Бахмут в полуокружение. Контроль над господствующими высотами позволяет эффективно уничтожать находящихся в городе россиян. Теперь, по ее словам, оккупанты вынуждены обороняться.

В то же время главарь "Вагнера" Пригожин 20 мая заявил о якобы полной оккупации Бахмута, впоследствии об этом же заявили в российском минобороны. В украинском Минобороны заявление Пригожина опровергли, заявив, что украинские воины продолжают удерживать часть территории на юго-западе города.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о Бахмуте, отметил, что "не думает", что заявления оккупантов соответствуют действительности. Также он подчеркнул, что Россия стерла город с лица земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны отметили, что "захват" кварталов Бахмута не дает армии РФ стратегического преимущества, Пригожин может вводить в заблуждение".