Что происходит в Бахмуте: генерал пояснил ситуацию и дал прогноз

На сегодняшний день оккупационные российские войска контролируют большую часть города Бахмут Донецкой области, однако главная сила врага на этом участке фронта, ЧВК "Вагнер", понесла существенные потери и больше не в состоянии удерживать фланги. Украинские Силы обороны заняли важные высоты на флангах, лишив врага перспектив продвижения вперед.

Видео дня

Такую оценку в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. "Наши Силы обороны учли изменения эти обстоятельств и, продолжая вести тяжелые бои внутри города, проводят контратаки и наступательные действия на флангах", – добавил он.

Как пояснил генерал, из-за колоссальных потерь в Бахмуте ЧВК "Вагнер" эта террористическая группировка больше не в состоянии удерживать фланги. "Поэтому они захотели оставить лавры "победителей" себе, а фланги Бахмута отдали регулярным частям вооруженных сил РФ".

"Но их хоть и называют элитными, воздушно-десантными и еще какими-то, они имеют меньший опыт ведения городских боев и очевидно менее подготовлены", – заметил Романенко.

Поскольку украинские Силы обороны "продвинулись вперед, заняли определенные высоты на флангах и получили возможность огневого воздействия", говорить о победе оккупационной армии в Бахмуте некорректно. "У врага нет перспектив продвижения вперед на Константиновку, Часов Яр, Краматорск и Славянск. Эта позиция остается за нами", – подчеркнул генерал.

Он добавил, что для охвата Бахмута необходимы дополнительные силы, порядка пяти бригад. Но в этом вопросе высшее военное руководство Украины должно решить, насколько целесообразно накануне контрнаступления растрачивать силы на этом направлении.

"Поэтому возникает вопрос: стоит ли нам здесь проводить такого рода наступательные действия или дождаться завершения подготовки широкомасштабных наступательных операций и использовать эти силы там. Пока ситуацию вокруг Бахмута нужно удерживать", – подытожил он.

Полную версию интервью с Игорем Романенко вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, по информации заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, украинская армия в Бахмуте контролирует некоторые инфраструктурные и промышленные объекты, а также часть частного сектора в юго-западном районе. Ранее Маляр сообщила, что ВСУ взяли Бахмут в полукольцо.