"Идут бои": в Минобороны рассказали, какую часть Бахмута контролируют военные ВСУ. Карта

Силы обороны Украины в Бахмуте Донецкой области контролируют определенные инфраструктурные и промышленные объекты, а также часть частного сектора в юго-западном районе. Это так называемый район "Самолёт".

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Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она отметила, что ситуация в городе со вчерашнего дня сильно не изменилась.

"Помним, что вчера за нашими Вооруженными силами оставался контроль за определенными инфраструктурными, промышленными объектами и частным сектором в юго-западном районе. Это район "Самолет". Сегодня также за нами остается контроль этой части города. Продолжаются бои", – сказала она.

По ее словам, оккупанты буквально зачищают те территории, которые взяли в городе под контроль.

"Так они ищут, не остались ли там наши группы диверсионные, которые могут сопротивляться и проводить определенные действия", – сообщила Маляр.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что ВСУ взяли Бахмут в полукольцо. Контроль над господствующими высотами позволяет эффективно уничтожать находящихся в городе россиян. Теперь, по ее словам, оккупанты вынуждены обороняться.

В то же время главарь "Вагнера" Пригожин 20 мая заявил о якобы полной оккупации Бахмута, впоследствии об этом же заявили в российском минобороны. В украинском Минобороны заявление Пригожина опровергли, заявив, что украинские воины продолжают удерживать часть территории на юго-западе города.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о Бахмуте, отметил, что "не думает", что заявления оккупантов соответствуют действительности. Также он подчеркнул, что Россия стерла город с лица земли.

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