"Потери россиян под Бахмутом действительно колоссальны": в ГУР прокомментировали цифры, озвученные США

Потери российских оккупационных войск под Бахмутом колоссальны и составляют порядка 100 тысяч. В этом плане никаких разногласий между украинскими и американскими данными нет.

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Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. При этом он отметил, что многое зависит от методологии подсчета и временного периода, за который подается информация.

"Здесь никаких разногласий нет. Есть вопрос разницы методологии. Есть один подход, когда подаются общие потери вместе с убитыми и ранеными. Или отдельно ликвидированные и отдельно раненные. Так же вопрос: за какой период это предоставляется", – сказал Юсов.

По его словам, между украинской и американской сторонами происходит постоянный обмен информацией и между этими данными никаких разногласий нет.

"Потери рашистов под Бахмутом действительно колоссальны и они абсолютно не отвечают ни поставленным целям, ни заявленным результатам", – добавил Юсов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 мая президент США Джо Байден, выступая на платформе лидеров "Большой семерки" в Японии, прокомментировал ситуацию в Бахмуте Донецкой области, который вот уже 6 месяцев остается ключевой точкой битвы ВСУ с российскими оккупантами. Он отметил, что Россия потеряла в этом сражении более 100 тысяч военных.

Такую же цифру 2 мая озвучил и спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, только с декабря 2022 года Россия потеряла в Бахмуте 100 тысяч личного состава, в том числе более 20 тысяч убитыми.

В то же время, министр обороны Украины Алексей Резников 19 мая приводил другие данные. По его подсчету, в боях на Бахмутском направлении враг убитыми и ранеными потерял до 70 тысяч захватчиков.

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