В боях за Бахмут Россия потеряла 20 тысяч убитыми: в Белом доме озвучили данные американской разведки

Только с декабря Россия потеряла 100 тысяч личного состава, в том числе более 20 тысяч убитыми, поскольку Украина отразила мощное нападение оккупационных войск на востоке страны. Самые ожесточенные бои шли возле Бахмута.

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Об этом заявили в Белом доме, сообщило американское издание The Associated Press. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что оценка США базируется на недавно рассекреченных данных американской разведки.

Издание напомнило, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявлял в ноябре, что Россия понесла потери более 100 тысяч убитыми и ранеными за первые восемь месяцев войны.

Новые данные свидетельствуют о том, что потери россиян резко возросли за последние месяцы.

В Бахмуте со стороны окупантов воюют преимущественно наемники ППК "Вагнер". По словам Кирби, почти половина погибших с начала этого года – это "вагнеровцы", многие из них – бывшие заключенные. Он отметил, что силы ППК "Вагнера" были "брошены в бой без достаточной боевой подготовки, боевого руководства или какого-либо ощущения организационного командования и контроля".

Белый дом неоднократно пытался подчеркнуть цену Бахмута для России – как личного состава, так и оружия – который, по его мнению, имеет ограниченное стратегическое значение для всеобщей траектории войны. Однако многие аналитики отмечают, что взятие под контроль Бахмута может помочь России в наступлении на крупные города Краматорск и Славянск в Донецкой области.

Кирби подчеркнул, что количество потерь россиян в "этом маленьком городке Бахмут" соответствует потерям в некоторых из самых ожесточенных периодов боевых действий во время Второй мировой войны, включая битву при Балдже в последнюю крупную германскую наступательную кампанию на Западном фронте, и кампанию на Гуадалканале - первое крупное наступление союзников против Японии.

"Это втрое больше, чем количество убитых в бою, с которыми Соединенные Штаты столкнулись во время кампании на Гуадалканале во время Второй мировой войны, и это произошло в течение пяти месяцев", – подчеркнул Кирби.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте чуть ли не все поля усеяны телами "вагнеровцев". Об этом сообщил пресс-офицер бригады Национальной гвардии "Красная калина" Николай Коваль. По его словам, количество ликвидированных наемников ППК "Вагнер" реально очень велико.

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