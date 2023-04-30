Майор Коваль – о потерях ЧВК 'Вагнер': все поля усеяны их наемниками

Роль российской частной военной компании "Вагнер" на войне в Украине могла уже прийти к концу. Наемники ЧВК несут бешеные потери.

Видео дня

В частности, на фронте едва ли не все поля усеяны "вагнеревцами". Об этом сообщил пресс-офицер бригады Национальной гвардии "Червона калина" Николай Коваль в эфире телемарафона.

"Столько, сколько мы нанесли им потери... Им уже нет откуда брать людей", – отметил он.

По его словам, цифра обезвреженных наемников группы "Вагнера" реально очень велика. И это не говорится о тех, что временно выбыли из рядов ЧВК из-за ранений.

"Я просто вижу, что все поля усеяны "вагнеровцами", а их никто не забирает. И воевать уже некому", – подчеркнул Коваль.

На днях главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин признал потери и снарядный голод своей ЧВК в Бахмуте. Он жаловался, что продвижение "вагнеровцев" в городе минимальное, а потери – огромны. В частности, топ-оккупант открыто заявил, что его группировка "заканчивается" и вскоре просто "уйдет в историю".

Кроме этого, Пригожин даже пригрозил командованию оккупантами вывести силы ЧВК из Бахмута, если им не дадут боеприпасы. Также он продолжил попытки убедить Кремль в том, что путинской армии следует перейти к обороне на востоке Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что "вагнеровцы" действительно заканчиваются. По его словам, именно поэтому РФ начала перебрасывать своих десантников на те участки фронта, где были наемники ЧВК "Вагнер."

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!