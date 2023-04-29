'Вагнеровцы' заканчиваются? В ВСУ объяснили, почему РФ заводит в Бахмут десантников

Вооруженные силы Украины продолжают бороться с российскими оккупантами за город-крепость Бахмут Донецкой области. Украинский населенный пункт все еще пытаются завоевать наемники ЧВК "Вагнер". Однако их осталось уже очень мало. Поэтому страна-агрессор, чтобы удержать захваченные позиции, заводит в город своих десантников.

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Об этом в комментарии ZN.UA рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинские защитники уничтожили "вагнеровцев" в ходе боя.

"Учитывая, что этот бесконечный, как они считали, поток узников из России стал уменьшаться, пришлось думать над возможными решениями. Пригожин держал Бахмут своей "монополией", и там в подавляющем большинстве концентрировались "вагнеровцы", но большая часть из них была уничтожена во время боев", – сказал он.

Череватый отметил, что задача сил обороны в Бахмуте – выбить боевой потенциал врага.

"Это удается и такой ход событий привел к потребности россиян привлекать другие подразделения – прежде всего это солдаты десантно-штурмовых войск. Однако главной силой для штурмов до сих пор остаются "вагнеровцы", – заявил спикер.

В то же время он отметил, что россияне далеки до захвата "дороги жизни" в Бахмут, которой поставляются продукты, лекарства, вооружение и все необходимые вещи для военных и мирных людей.

"Россияне уже несколько недель говорят о захвате "дороги жизни", как и о постоянном огневом контроле над ней. На самом деле, все иначе. Да, там действительно сложно, ведь их попытки захватить дорогу продолжаются, как и попытки установить огневой контроль. Но благодаря военным силам специальных операций, артиллеристам, Силы обороны не дают россиянам "обрезать" нашу логистику", – отметил Череватый.

Помимо этого, там работают инженеры и специалисты по логистике, которые прокладывают новые пути.

"Продолжаются тяжелые бои, но нет никакой паники или неконтролируемости. Все действуют согласно предопределенным сценариям. Ситуация полностью контролируется Генштабом, плюс мы видим все намерения противника и предупреждаем их огнем. Все это в комплексе позволяет держать Бахмут дальше", – сказал спикер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бахмут в результате атак оккупантов стал почти непригоден для жизни. Из-за того, что россияне не прекращают попыток полностью захватить населенный пункт, из него почти невозможно эвакуировать гражданских.

Украинские воины пытаются сохранить за собой контроль над дорогой на Бахмут, отвергая от нее врага. Военные показали, как зачищали позиции россиян вблизи этой автодороги.

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