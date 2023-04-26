'Двигаемся!': украинские воины зачистили позиции оккупантов возле дороги на Бахмут. Видео

Вблизи города Бахмут Донецкой области продолжаются бои украинских военных с российскими оккупантами. Наши защитники изо всех сил стараются сохранить за собой контроль над дорогой на Бахмут, отбрасывая от нее врага.

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Наши военные показали, как зачищали позиции россиян вблизи этой автодороги. Эти кадры распространил "Цензор.НЕТ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Двигаться бойцам приходилось по окопам, заполненным грязью, сохраняя при этом дистанцию. По пути им попалось несколько тел ликвидированных до этого захватчиков. Один из украинских военных во время выполнения этого боевого задания был ранен.

Зачистку брошенных вражеских позиций Силы обороны проводили при поддержке бронетехники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Третья штурмовая бригада отбросила россиян от "дороги жизни" в Бахмуте. Над перекрестками установлен украинский контроль, а потери россиян в живой силе составили 40 человек, из которых 30 пополнили ряды "200-х".

– В западных районах Бахмута Донецкой области продолжаются тяжелые ближние бои. Вооруженные силы Украины стремятся сохранить контроль за своим основным маршрутом поставки 0506, известным как "дорогая жизнь", говорят в британской разведке.

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