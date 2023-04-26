Украина пытается сохранить контроль над ключевым маршрутом: разведка Британии рассказала о ходе боев за Бахмут. Карта

В западных районах Бахмута на Донетчине продолжаются тяжелые ближние бои. Вооруженные силы Украины стремятся сохранить контроль над своим основным маршрутом снабжения 0506, известным как "дорога жизни".

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Об этом говорится сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 26 апреля. Как отмечается, бои за "дорогу жизни" на окраинах Бахмута, в частности возле села Хромово, стали ключевым событием последней недели.

Другие возможности Украины по пополнению запасов в Бахмуте, вероятно, осложняются грязью на грунтовых путях, говорится в сводке.

"Поскольку город находился под атакой более 11 месяцев, украинская оборона Бахмута теперь интегрирована как один из элементов гораздо более глубокой оборонительной зоны, в которую входит город Часов Яр на западе", – отмечают в британской разведке.

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