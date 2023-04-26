Оккупанты бросают все силы на захват Бахмута и Марьинки, но получают отпор от ВСУ: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Российская оккупационная армия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки было отражено 39 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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Даже несмотря на значительные потери, враг не отказывается от планов по оккупации территории Украины. Путинские войска наносят удары, ведут обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам. За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных удара. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 26 апреля.

Противник ударил двумя ракетами из ЗРК С-300 по центру мирного города Купянск Харьковской области. В результате теракта есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены здания краеведческого музея, рядом с которым нет ни одного военного объекта. Также повреждена другая гражданская инфраструктура.

Враг нанес 13 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и критической инфраструктуре населенных пунктов. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток враг произвел артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Коренок, Стукаловка, Искрисковщина, Новоивановка, Волфино, Павловка, Константиновка и Басовка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Зеленое, Нескучное, Стрелече, Огурцово, Гатище и Амбарное в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Каменка, Червоное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Лиман Первый, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийских обстрелов потерпели Новоселовское, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Северск, Верхнекаменное, Спорное и Переездное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Хромово и Клищиевка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия недалеко от населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов, находящихся недалеко от линии столкновения. В частности, это Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Степное, Тоненькое, Водяное, Нетайлово, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка. Под вражеским обстрелом были Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Егоровка, Павловка, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива, Новомайорское, Шахтерское, Нескучное и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Малиновка, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Плавни Запорожской области и Казацкое, Одрадокаменка, Ольговка, Львово, Кизомис, а также Херсон. В результате попадания двух управляемых авиационных бомб по населенному пункту Кизомис повреждено более 10 жилых домов мирных граждан. Два дома полностью разрушены. Также разрушения потерпели местная церковь и другая гражданская инфраструктура.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удару по зенитно-ракетному комплексу. Также сбиты 2 вражеских разведывательных БпЛА – типа "Зала" и "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс, 4 района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию агрессора.

Напомним, страна-агрессор Россия ежедневно обстреливает освобожденный от оккупантов Херсон. Так, захватчики снова ударили по городу. В частности, россияне обстреляли Херсон из минометов. В результате атаки погиб 80-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что в течение 23 и 24 апреля российские оккупационные войска продолжали наземные атаки в Бахмуте Донецкой области, однако не добились каких-либо подтвержденных территориальных успехов. Украинские бойцы успешно отразили российские наземные атаки в районе ряда населенных пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики в предвкушении контрнаступления Вооруженных сил Украины начали эвакуацию из города Каменка-Днепровская Запорожской области. Сейчас туда прибывают автобусы, однако выехать могут не все – пока только топ-коллаборанты.

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