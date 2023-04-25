Войска РФ не смогли добиться новых успехов в Бахмуте, ВСУ дали мощный отпор врагу: анализ боевых действий от ISW

В течение 23 и 24 апреля российские оккупационные войска продолжали наземные атаки в Бахмуте Донецкой области, однако не добились каких-либо подтвержденных территориальных успехов. Украинские бойцы успешно отразили российские наземные атаки в районе ряда населенных пунктов.

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Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что, согласно данным Генштаба ВСУ, речь идет в частности о Новомарковом (12 км к северо-западу от Бахмута), Григоровке (8 км к северо-западу от Бахмута), Богдановке (5 км к северо-западу от Бахмута), Хромовом (непосредственно к северо-западу от Бахмута) и Ивановском (непосредственно к юго-западу от Бахмута).

В сводке отметили, что несмотря на то, что 23 апреля Минобороны РФ заявило, что силы ЧВК "Вагнера" захватили два квартала в западной части Бахмута, конкретно их не назвали. При этом основатель армии наемников Евгений Пригожин заявил, что их цель состоит в том, чтобы измотать украинские силы перед запланированным контрнаступлением, поскольку падение Бахмута якобы не изменит оперативной ситуации России на Донецком направлении.

Напомним: командир роты БПЛА Юрий Федоренко сообщил, что у российских оккупационных войск нет значительных успехов в продвижении в Бахмуте. В то же время на подступах к городу Вооруженные силы Украины стабилизировали ситуацию, хотя ситуация в этом направлении все равно остается тяжелой. Противник штурмует позиции украинских защитников всем, чем только можно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– командующий восточной группировкой войск Украины Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте контролируемая: ВСУ совершают не только оборонительные действия, но и активно контратакуют врага. Решения по организации обороны принимаются на месте;

– в ГУР Украины объяснили, что для России захват Бахмута важен, потому что это единственное место, где они имеют определенный тактический успех. При этом захватчики несут огромные потери.

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