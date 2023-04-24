'ВСУ совершают не только оборонные действия, но и активно контратакуют': Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте

Командующий восточной группировкой войск Украины Александр Сырский на днях посетил районы боевых действий на Лиманском и Бахмутском направлениях фронта. Он заявил, что ситуация в Бахмуте контролируемая: ВСУ совершают не только оборонительные действия, но и активно контратакуют врага.

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Отмечается, что решения по организации обороны принимаются на месте, перед тем генерал-полковник слушает командиров и анализирует оперативную обстановку. Об этом сообщает медийная площадка Сил обороны и безопасности Украины Military Media Center (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам Сырского, после ряда неудачных попыток прорвать нашу оборону на Лиманском направлении армия РФ понесла значительные потери и вынуждена была перегруппировать свои подразделения.

В то время как на Бахмутском направлении ситуация остается напряженной. Там продолжаются тяжелые бои. В нескольких пригородных населенных пунктах возле города наступательные действия оккупантов потерпели неудачу.

"Однако враг не оставляет цель окружить Бахмут и использует для этого все возможные силы и средства вплоть до тотального разрушения города. Наши бойцы совершают в Бахмуте не только оборонительные действия, но и активно контратакуют", – заявил генерал-полковник.

Он подчеркнул, что это дает ВСУ возможность в течение нескольких месяцев сдерживать наступление ВС РФ и не увеличивать фронт на этом направлении, уничтожать "лучшие" подразделения оккупационной армии и выигрывать время.

Отмечается, что, побывав в районах боевых действий на Лиманском и Бахмутском направлениях, Сырский традиционно отметил лучших бойцов. В частности, командующий наградил отличиями и ценными подарками более 130 украинских воинов, мужественно выполнявших задания и проявивших героизм.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий" рассказал, почему ВСУ важно удержать Бахмут. Он указал на два важных аспекта.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов пояснил, что в то же время для оккупантов важен захват Бахмута, потому что это единственное место, где они имеют определенный тактический успех. В то же время там захватчики несут огромные потери.

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