"Есть два важных аспекта": экс-командир рассказал, почему ВСУ важно удержать Бахмут. Карта

Удержание Бахмута – тяжелое решение для командования Вооруженных сил Украины, однако это важно с политической и гуманитарной точки зрения. Если же украинские воины отойдут на другие позиции, то, с военной точки зрения, глобально на ситуацию на фронте это не повлияет.

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Такое мнение высказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, передает "24 канал". По его словам, ситуация сложилась так, что хорошего решения касательно действий на Бахмутском направлении нет, а есть "два плохих решения".

"И каждый раз приходится взвешивать, что же делать. Решение держать Бахмут дальше, то есть его руины, где 90% контролируют российские военные, – значит нести огромные потери", – считает Дикий.

Хотя украинская сторона теряет гораздо меньше людей, чем враг, потери все равно болезненные. Но в задаче удерживать Бахмут до конца есть два важных аспекта:

– политический – "победа" в Бахмуте будет использоваться РФ и ее союзниками. Пропаганда раскрутит это "достижение", несмотря на то, что бои за населенный пункт продолжаются уже 10 месяцев, а потери россиян едва не превышают довоенное количество жителей Бахмута (примерно 70 тысяч).

– гуманитарный – за Бахмутом следуют Константиновка, Краматорск и Славянск. Это тыловые города с сохраненной инфраструктурой и множеством гражданских.

По словам Дикого, после Бахмута линия фронта может пройти по окрестностям вышеуказанных городов, из которых нужно будет проводить эвакуацию. Кроме того, есть угроза, что эти населенные пункты противник уничтожит так же, как сейчас Бахмут, и их придется отстраивать практически с нуля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Самые ожесточенные бои на 425-е сутки полномасштабной войны в Украине продолжаются за Бахмут и Марьинку Донецкой области.

– Враг сосредоточен на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где защитники страны за минувшие сутки, 23 апреля, отбили около 60 атак.

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