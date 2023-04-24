Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Карта

В Украине начались уже 425-е сутки героического противостояния армии и народа широкомасштабной вооруженной агрессии РФ. Ныне враг в основном сосредоточен на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где накануне защитники отбили около 60 его атак.

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Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку в Донецкой области. О ситуации на фронте рассказал Генеральный штаб ВСУ в сводке на утро 24 апреля.

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, совершили около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Агрессор активно использует авиацию, применяя крылатые авиационные бомбы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В результате его действий есть погибшие и раненные мирные граждане, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях РФ продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. За прошедшие сутки они обстреляли Гремяч на Черниговщине; н. п. Червоная Заря, Павловка, Кондратовка, Тимофеевка на Сумщине, а также Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Милово и Красное Первое на Харьковщине.

На Купянском направлении российским артиллерийским обстрелам подверглись Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка и Берестово Харьковской области; Новоселовское на Луганщине; Торское и Спорное в Донецкой области.

На Лиманском направлении враг наступательных действий не проводил, обстреливал из артиллерии Макеевку, Невское, Белогоровку Луганской области; Торское, Диброву, Верхнекаменское и Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также в течение суток враг вел безуспешные наступления в окрестностях Григоровки, Богдановки и Ивановского. От его обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Новодмитровка, Константиновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВС РФ наступали в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не имели, понесли большие потери. В то же время они обстреляли Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Ласточкино, Первомайское, Карловку и Невельское.

На Марьинском направлении в течение суток ВСУ отбили многочисленные атаки врага в северной и центральной частях Марьинки, а также в районе Новомихайловки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковеевка на Донетчине.

На Шахтерском направлении захватчики наступательных действий не проводили, обстреляли Богоявленку, Новоукраинку, Угледар, Золотую Ниву, Пречистовку, Большую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ продолжает вести оборонные действия. За сутки она обстреляла более 40 населенных пунктов: Времовка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Червоне, Чаривне, Орехов – Запорожской; Никополь – Днепропетровской; Томарино, Одрадокаменка, Ольговка, Садовое, Кизомыс – Херсонской, город Херсон. Повреждены около 25 жилых домов и есть раненные среди мирных граждан.

Российские захватчики продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай. Так, в Бердянске на Запорожье оккупационные "власти" пытаются вывезти похищенное зерно, загружая его на вражеские грузовые суда.

Оккупантам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя. В целях пополнения некомплекта военных врачей, местных работников медучреждений Бердянска, получивших паспорта РФ, начали принуждать к постановке на вражеский воинский учет. В случае отказа им угрожают потерей рабочих мест.

Авиация Сил обороны накануне нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Воины сбили два российских разведывательных беспилотника типа "Мерлин" и один "Орлан-10", а также восемь дронов-камикадзе типа "Ланцет".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не откажется от обороны города Бахмут на Донетчине, где уже много месяцев ВСУ сдерживают наступление российской оккупационной армии. Такой шаг помог бы врагу расширить фронт и дал бы военным РФ и ЧВК "Вагнер" шанс захватить больше наших земель.

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