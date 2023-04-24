'Мы не откажемся от Бахмута!' Зеленский назвал основные причины держать оборону

Украина не откажется от обороны города Бахмут в Донецкой области, где уже много месяцев Силы обороны сдерживают наступление российской оккупационной армии. Такой шаг помог бы врагу расширить фронт и дал бы военным РФ и ЧВК "Вагнер" шанс захватить больше наших земель.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Al Arabia. В ответ на слова некоторых аналитиков о том, что город не имеет большого стратегического значения, глава государства предложил им "посетить (Бахмут. – ред.), чтобы они могли понять, что может произойти и какие угрозы".

Президент пояснил, что захват россиянами этого районного центра может стать трамплином для наступления на два крупных города в Донецкой области на востоке Украины: Краматорск и Славянск.

Также Зеленский поблагодарил союзников за поддержку, но отметил, что они также помогают себе, поскольку на нашем государстве Россия не остановится.

Напомним: один из украинских воинов сообщил, что украинские защитники в Бахмуте Донецкой области продолжают сдерживать российские оккупационные войска и отбивают атаки путинской армии. Дорога жизни в Бахмут находится под контролем ВСУ.

Отметим, что Бахмут является одной из самых горячих точек фронта. Каждый час оккупанты пытаются наступать, однако успеха не имеют. Хотя на захват города оккупанты бросают все силы, несокрушимые украинские защитники отбивают все атаки и наносят значительные потери врагу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– за последние сутки украинские пограничники остановили еще четыре атаки российских захватчиков в Бахмуте Донецкой области. Часть оккупантов накрыли огнем из стрелкового оружия, а одну из штурмовых групп врага пограничники забросали гранатами в полуразрушенном здании;

– командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский побывал на передовой в Бахмуте Донецкой области. Ситуация в этом направлении тяжелая, однако украинские защитники продолжают держать оборону.

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