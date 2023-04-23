Украинские пограничники отбили четыре штурма РФ в Бахмуте: оккупантов забросали гранатами

За последние сутки украинские пограничники остановили еще четыре атаки российских захватчиков в Бахмуте на Донетчине. Враг понес потери.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook. Ночью враг предпринял три попытки штурма позиций наших защитников, а четвертая произошла уже в первой половине дня.

Волны пехоты "второй армии мира" бойцы ГПСУ встречали в полной готовности. Часть оккупантов накрыли огнем из стрелкового оружия, а одну из штурмовых групп врага пограничники забросали гранатами в полуразрушенном здании.

Ни одна из попыток противника прорвать нашу линию обороны не увенчалась успехом.

За сутки воины-пограничники "демобилизовали" 13 военных страны-агрессора. Шесть из них были ликвидированы, а еще семеро получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 20 апреля украинские пограничники, которые защищают Бахмут, отбили две атаки врага. оккупанты отступили с потерями.

– В Донецкой области бойцы ГПСУ остановили три штурма захватчиков, нанеся им потери. Одна из атак была отбита в Бахмуте, за который продолжаются ожесточенные бои.

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