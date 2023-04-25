Россияне начали эвакуацию из Каменки-Днепровской на Запорожье – глава РВА

Российские захватчики в предвкушении контрнаступления Вооруженных Сил Украины начали эвакуацию из города Каменка-Днепровская Запорожской области. Сейчас туда прибывают автобусы, однако выехать могут не все – пока только топ-коллаборанты.

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Об этом в Telegram сообщил глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко. Он рассказал, что записаться на эвакуацию хотела молодая семья, но местная администрация отказала.

По словам Евтушенко, местные жители опасаются, что перед уходом россияне устроят провокацию с массовыми жертвами, чтобы обвинить Украину.

Напомним: также ранее стало известно, что на левом берегу Днепра в Херсонской области российские оккупанты активно готовятся к контрнаступлению Сил обороны Украины. В частности, враг вынуждает местных жителей покинуть регион под предлогом "эвакуации".

Свое вооружение противник располагает прямо в жилых районах населенных пунктов, расположенных рядом с линией столкновения.

В то же время россияне усилили обстрелы юга Украины, потому что паникуют из-за предстоящего контрнаступления украинской армии. Таким образом, они пытаются помешать Силам обороны подготовиться к нему, считают в Силах обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты в Энергодаре Запорожской области ожидают контрнаступления ВСУ, в связи с чем они объявили эвакуацию детей в Крым, которая запланирована на 5-7 мая. Жителям города и близлежащих населенных пунктов предлагают обратиться в фейковое управление образования до 22 апреля;

– между тем жители Авдеевки в Донецкой области начали активнее эвакуироваться из города. Причина этого – постоянные авиаудары российских оккупантов, которые они наносят по городу каждый день.

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