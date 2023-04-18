Оккупанты в Энергодаре объявили эвакуацию детей перед контрнаступлением ВСУ. Фото

Российские оккупанты в Энергодаре Запорожской области ожидают контрнаступления Вооруженных сил Украины. В связи с этим, они объявили эвакуацию детей.

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Соответствующая информация появилась в Telegram. Детей планируют вывезти из города с 5 по 7 мая (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В городе раздают листовки, в которых призывают граждан эвакуировать своих детей в Крым.

Жителям города и близлежащих населенных пунктов предлагают обратиться в фейковое управление образования до 22 апреля.

"В связи с угрозой наступления вооруженных формирований Украины, "руководством" Запорожской области и Республики Крым принято решение о проведении эвакуации детей до 16 лет во временные пункты размещения беженцев в Республике Крым г. Евпатория", – говорится на листовках.

Оккупанты заявили, что эвакуация проводится бесплатно, а еще пообещали детям культурный отдых.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что все прогнозы насчет войны, которые он озвучивал, сбылись. Что касается контрнаступления Вооруженных сил Украины, здесь, по его словам, все идет по графику.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Силы обороны Украины в вопросе реализации контрнаступления будут действовать неожиданно, конкретные боевые задачи и направления атак будут решаться в последний момент.

Также Данилов заявил, что оккупированный Крым является территорией Украины, поэтому на его территории наше государство будет "испытывать" любые не запрещенные виды вооружения. Так будет происходить до деоккупации полуострова.

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