У нас все идет по графику: Буданов рассказал об украинском контрнаступлении и деоккупации Крыма

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что все прогнозы насчет войны, которые он озвучивал, сбылись. Что касается контрнаступления Вооруженных сил Украины, здесь, по его словам, все идет по графику.

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Об этом Буданов заявил в интервью NV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Напомним, ранее начальник ГУР говорил, что ВСУ войдут в Крым весной 2023-го года.

Теперь же, отвечая на вопрос журналиста об освобождении полуострова от оккупантов, Буданов отметил, что для таких действий есть еще достаточно времени.

Детали о планах контрнаступления Сил обороны Украины он ожидаемо раскрывать не стал, однако отметил, что все будет происходить быстро.

"К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос: не потому, что не знаю, а потому, что это будет дикость, если я сейчас это сделаю – раскрою замысел россиянам. Это удивительно будет", – объяснил Буданов.

По его словам, Россия уже прекратила свое наступление и перешла к стратегической обороне, однако есть два исключения.

Ранее Буданов заявил, что Украина сделает все, чтобы к лету вернуть незаконно аннексированный Россией Крым. И никакое ядерное оружие не поможет президенту РФ Владимиру Путину предотвратить это. Также он говорил, что результаты украинского контрнаступления "все увидят и почувствуют в ближайшее время".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Силы обороны Украины в вопросе реализации контрнаступления будут действовать неожиданно, конкретные боевые задачи и направления атак будут решаться в последний момент.

– Также Данилов заявил, что оккупированный Крым является территорией Украины, поэтому на его территории наше государство будет "испытывать" любые не запрещенные виды вооружения. Так будет происходить до деоккупации полуострова.

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