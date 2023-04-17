Россия перешла к обороне: Буданов рассказал о провале наступления окупантов и дал прогноз развития ситуации. Видео

Россия прекратила наступление и перешла к стратегической обороне. Своей задачей она ставит удерживание захваченные территории. Исключением являются два направления – Бахмутское и Авдеевское.

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Об этом заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью Radio NV. Он отметил, что Россия уже провалила более пяти попыток совершить наступательную операцию.

Буданов подчеркнул, что наступательного потенциала у врага на данный момент нет и в ближайшее время не будет

"31 марта 2023 года провалилась очередная попытка российского наступления, так называемого зимне-весеннего. Они должны были выйти на админграницы Донецкой и Луганской области. Опять же, это даже не пятая провалившаяся попытка. Наступательного потенциала для проведения стратегической наступательной операции в России по состоянию на данный момент нет. И в ближайшее время не будет", – сказал Буданов.

По его словам, "Россия перешла к стратегической оборонной операции", чтобы удержать захваченные территории, сдержав украинскую операцию по их увольнению.

"Исключением есть два района. Первый – попытка захватить Бахмут. Надо тоже откровенно сказать, что Бахмут они вот почти увлекают, согласно их же личным заявлениям, с июня 2022 года. Скоро будет календарный год. Там ситуация сложная, но все же Бахмут как стоял, так и стоит. Второе – это попытка совершить полуохват Авдеевки с северной стороны, там рядом находится основной фронт Марьинки, в принципе попытка активных действий там", – отметил глава ГУР Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кирилл Буданов рассказал о возможностях украинских БПЛА. По его словам, наши беспилотники способны преодолевать большие расстояния, долетать до Москвы и дальше.

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