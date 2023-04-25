Третья штурмовая бригада отбросила россиян от 'Дороги жизни' в Бахмуте. Видео

Защитники Украины отвергли россиян от "Дороги жизни" – единственного асфальтированного пути снабжения украинских войск в Бахмуте Донецкой области. Над перекрестками установлен украинский контроль, а потери россиян в живой силе составили 40 человек, из которых 30 пополнили ряды "200-х".

Видео дня

Блестящую работу проделали бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады. В Telegram бригады опубликовали видео боя (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Военные отметили, что штурм совершался на сложном участке фронта, враг блокировал связь, а бои проходили в прилегающих к пути мокрых земляных траншеях.

Напомним: командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Бахмут остается объектом сосредоточения основных усилий оккупантов. Бои за этот город играют немаловажное значение не только для врага, который стремится продемонстрировать хотя бы малейший успех в оккупации Донбасса, но и для Украины. Поскольку на этом направлении украинским силам удается сдерживать наступление врага, не позволяя ему увеличивать фронт.

Гранатометчик 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк заверил, что украинские войска из города не выводили – происходит обычная ротация. Младший сержант заверил, что украинских войск в районе Бахмута "столько, сколько нужно". В то же время усиления резервами не происходит, потому что формирующиеся части должны готовиться к наступлению и не быть истощенными городскими боями, сказал Сиротюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– аналитики американского Института изучения войны сообщили, что в течение 23 и 24 апреля российские оккупационные войска продолжали наземные атаки в Бахмуте Донецкой области, однако не добились никаких подтвержденных территориальных успехов. Украинские бойцы успешно отразили российские наземные атаки в районах ряда населенных пунктов;

– президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не откажется от обороны города Бахмут. Такой шаг помог бы врагу расширить фронт и дал бы военным РФ и ЧВК "Вагнер" шанс захватить больше наших земель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!