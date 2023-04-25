"Войск столько, сколько надо": защитник Бахмута ответил на слухи об отводе ВСУ из города. Видео

Силы обороны Украины продолжают оборонять Бахмут, войска из города не выводили. В населенном пункте происходит обычная ротация.

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Об этом заявил гранатометчик 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк в комментарии "Радио Свобода". Младший сержант, который находится в городе, сказал, что предположения журналистов El Mundo о выводе украинских воинов из Бахмута Донецкой области не отвечают действительности.

"Разве что меня забыли", – пошутил защитник страны. Он сказал, что на этом направлении ведется умная оборона.

По словам Сиротюка, переизбыток войск на узкой местности – это минус, а не плюс, потому что враг систематически совершает артиллерийские и авиационные обстрелы.

Он заявил, что на самом деле происходит плановая ротация личного состава. "Солдаты не металлические, не железные... Им нужно поесть, иногда даже помыться (улыбается. – Ред.), поспать, что в окопе делать невозможно", – сказал военнослужащий.

Младший сержант заверил, что украинских войск в районе Бахмута "столько, сколько нужно". В то же время усиления резервами не происходит, потому что части, которые формируются, должны готовиться к наступлению и не быть истощенными городскими боями, сказал Сиротюк.

Он отметил, что Силы обороны держат ту часть Бахмута, где многоэтажные постройки, тогда как враг с большими потерями продвинулся в частном секторе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Командующий восточной группировкой войск Украины Александр Сырский на днях посетил районы боевых действий на Лиманском и Бахмутском направлениях фронта. Он заявил, что ситуация в Бахмуте контролируемая и ВСУ совершают не только оборонительные действия, но и активно контратакуют врага.

– Начальник ГУР МО Кирилл Буданов говорил, что для оккупантов важен захват Бахмута, потому что это единственное место, где они имеют определенный тактический успех.

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