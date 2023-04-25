Не только узел обороны: Сырский назвал пять причин, почему ВСУ важно удержать Бахмут

Враг ведет наступательные действия на востоке Украины сразу на нескольких направлениях, самые ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута и Авдеевки. Там, невзирая на колоссальные потери как в живой силе, так и в технике, российская армия не оставляет попыток окружить и захватить населенные пункты.

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Бахмут остается объектом сосредоточения основных усилий оккупантов, и кроме врага, значительные потери на этом направлении понесли и украинские силы. Командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал агентству " Интерфакс-Украина ", что дает для украинской стороны такая длительная оборона города.

Так Сырский отметил, что бои за Бахмут играют важное значение не только для врага, стремящегося продемонстрировать хотя бы малейший успех в оккупации Донбасса, но и для Украины. Поскольку на этом направлении украинским силам удается сдерживать наступление врага, не позволяя ему увеличивать фронт.

"Город является важным узлом обороны, содержание которого обеспечивает устойчивость обороны группировки войск в целом", – утверждает Сырский.

Кроме того, даже само расположение Бахмута, окруженного реками и расположенного на холмах, также способствует удачной оборонной деятельности и ведению борьбы.

"Также защите города способствует наличие многоэтажной застройки и развитая инфраструктура на левом берегу реки Бахмутовка, где ведут оборону наши войска", – отметил генерал-полковник.

По словам Сырского, чтобы вести боевые действия и завладеть городом, враг нуждается в особых навыках. Ведь специфические условия, которые сложились в Бахмуте, создают трудности для оккупационных войск, которые вели наступление в условиях лесостепи. Не завладев этим городом, оккупанты не смогут продолжать наступление на других направлениях.

"Бахмут является частью Константиновско-Краматорской агломерации, содержание которой исключает выход противника во фланг и тыл группировок наших войск на Лисичанском и Донецком направлениях", – добавил Сырский.

Напомним, что находящийся в городе воин сказал, что предположения журналистов El Mundo о выводе украинских воинов из Бахмута Донецкой области не соответствуют действительности.

Ранее генерал США объяснил, почему бой за Бахмут может быть возвратным в войне в Украине. Эксперт отметил, что для продолжения наступления в Бахмуте России нужно "огромное количество" ресурсов, которые могли быть использованы по другим направлениям.