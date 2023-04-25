Напоминает битву при Вердене: генерал США объяснил, почему бой за Бахмут может быть поворотным в войне в Украине

Бой за Бахмут напоминает Битву при Вердене – одно из самых кровопролитных сражений Первой мировой войны, которое продолжалось между войсками Франции и Германии с 21 февраля по 18 декабря 1916 года. Бой за украинский город-крепость, вероятно, станет поворотным моментом в войне – он уже привел к тяжелым потерям России и опасным для режима Владимира Путина "спорам".

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Такую точку зрения в интервью "Голосу Америки" выразил бригадный генерал армии США в отставке Питер Звак. Он отметил, что битва при Вердене стала символом, "который значительно превосходит" ее тактическую ценность.

Бои вокруг Бахмута – также настоящая битва на истощение, поэтому они стали настолько кровопролитными, а преимущество переходит от одной стороны к другой.

"Нам казалось, что россияне с большим трудом, но вытянут эту битву в начале зимы, однако украинцы решили оказывать сопротивление, которое длится уже несколько месяцев. Сейчас наступила усталость из-за того, что Россия продолжает отправлять туда как новых солдат, так и боеприпасы. И создается впечатление, что украинцы больше ценят жизни своих солдат, чем россияне", – сказал генерал.

Питер Звак добавил, что для продолжения наступления в Бахмуте России необходимо "огромное количество" ресурсов, которые могли быть использованы на других направлениях.

"И, конечно, эта битва требует большое количество хороших украинских бойцов, но, возможно, они (ВСУ. – Ред.) хотят протянуть время перед контрнаступлением", – отметил военный.

По его словам, Бахмут держится, хотя точно не известно, какой процент его еще не захвачен войсками РФ, понесшими там очень большие потери.

"Я думаю, что эта битва станет поворотным моментом как для украинских, так и для российских войск. И, наконец, битва за Бахмут и другие прилегающие города привела к тому, что начались опасные споры для режима Путина, трения между Евгением Пригожиным, главой ЧВК "Вагнер" и другими олигархами и генералами, которые публично ведут подковерную борьбу. Это еще раз подтверждает, что в Кремле есть серьезные проблемы", – пояснил Питер Звак.

Он добавил, что при этом нельзя забывать, что у Москвы еще есть много солдат и "она готова идти до конца". Но даже если Бахмут окажется захвачен, "для украинцев это не будет смертельно, они просто отведут своих бойцов на другие позиции".

"Этот город не имеет решающего значения, но, как я уже говорил, сама битва является символом. Пока поставки боеприпасов и военной техники продолжают поступать в Украину, но времени осталось в обрез", – сказал генерал.

Битва при Вердене, или Верденская мясорубка, стала одной из крупнейших и самых кровопролитных военных операций в Первой мировой войне. Она вошла в историю как хрестоматийный пример войны на истощение. В ходе Верденской битвы французские войска сумели отразить широкомасштабное наступление немецких войск, тогда как в генштабе Германии надеялись добиться крушения всего англо-французского фронта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, на 426-е сутки войны самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. Защитники Украины отбили 43 атаки на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, под Бахмутом войска РФ безуспешно пытались наступать в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромово.

– Командир роты БПЛА Юрий Федоренко рассказал, что у противника нет значительных успехов в продвижении под Бахмутом. На подступах к городу ВСУ стабилизировали ситуацию.