Оккупанты сосредоточились на трех направлениях: в Генштабе указали, где идут ожесточенные бои, и озвучили последствия 'бавовны'

Подразделения Сил обороны Украины 24 апреля отбили 43 атаки армии РФ на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где она и дальше сосредотачивается на ведении наступательных действий. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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Накануне "бавовна" от защитников накрыла сосредоточения оккупантов, их зенитно-ракетные комплексы, станции РЭБ, также был сбит десяток вражеских БПЛА. О последних событиях с фронта сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 25 апреля – 426-е сутки полномасштабной войны.

За прошедшие сутки агрессор нанес шесть ракетных и 62 авиационных удара, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность российских воздушных атак по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных вражеских группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях агрессор сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей РФ. За прошедшие сутки совершил обстрелы н. п. Клюсы, Гремяч Черниговской области; Нововасильевка, Кучеривка, Шалыгино, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино, Могрица, Поповка – Сумской; Окип, Малые Проходы, Стрелечья, Нескучное, Гатище, Бударки и Чугуновка – Харьковской.

На Купянском направлении враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Артиллерийским и минометным обстрелам от него подверглись Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Масютовка, Кисловка на Харьковщине и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных действий не проводили. В то же время обстреляли из артиллерии Макеевку, Невское, Диброву, Белогоровку Луганской области; Торское, Верхнекаменное, Спорное и Переездное – Донецкое.

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Новомарково и Хромово. От их обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВС РФ наступали возле Новокалинового, Степного, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имели. Обстреляли Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Ласточкино, Первомайское, Карловку и Невельское.

На Марьинском направлении ВСУ отбили вражеские атаки в районе Марьинки и возле Новомихайловки. Российским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении агрессор наступательных действий не проводил, обстрелял Угледар, Пречистовку, Великую Новоселку и Комар.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется и обстреливает населенные пункты рядом с линией боевого столкновения. Среди них Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйпольское, Чаривне, Орехов – Запорожское; Ивановка, Антоновка – Херсонской, а также Херсон.

Для оказания медицинской помощи своим раненым российские захватчики продолжают активно использовать медицинские учреждения временно оккупированной Луганской области. В частности, в Хрустальном они развернули военный госпиталь на территории горбольницы.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также три – по их зенитно-ракетным комплексам. Кроме того, наши защитники сбили 10 вражеских БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс и две станции радиоэлектронной борьбы ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские партизаны взорвали блокпост оккупантов возле Олешек. Успешную операцию на временно захваченной территории Херсонской области провели патриоты организации "Атеш".

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