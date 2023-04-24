Ликвидирован отряд Росгвардии: украинские партизаны взорвали блокпост окупантов возле Олешек – ЦНС

Украинские партизаны продолжают наносить точечные удары внутри врага, помогая ВСУ разрушать его армию. На этот раз "бавовна" посетила блокпост оккупантов возле Олешек. Успешную операцию на временно оккупированной территории Херсонской области провели патриоты организации "Атеш".

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Об этом сообщил Центр национального сопротивления. Отмечается, что операцию по подрыву вражеского блокпоста возле военного инфраструктурного объекта провели вечером понедельника, 24 апреля.

Партизаны воспользовались самодельной взрывчаткой и ликвидировали отряд росгвардейцев, которые вели дежурство.

"Под раздачу самодельного взрывного устройства попал блокпост с терроризировавшими местное население росгвардейцами", – сообщили в Telegram-канале "Атеш".

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад партизаны в очередной раз передали "пламенный привет" врагу в оккупированном Мелитополе. Громкая"бавовна" сопровождалась потерями среди оккупантов.

Партизанская организация "Атеш" начала действовать во временно оккупированном Мелитополе в начале марта. Объединение официально заявило об этом и сообщило, что "задания поставлены и готовятся к осуществлению". Патриоты отметили, что они интегрировались в большинство силовых ведомств захватчиков, включая ВС РФ и Росгвардию". С тех пор в оккупированном Мелитополе "бавовна" частый гость.

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