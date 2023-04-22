Взорвали тепловоз с кадыровцами: всплыли подробности мощной 'бавовны' в оккупированном Мелитополе

Утром 22 апреля во временно оккупированном Мелитополе прозвучал мощный взрыв в районе депо. После него в небо поднялся столб черного дыма, в направлении депо помчали скорые, пожарные и полиция.

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Об этом сообщает местное издание "Риа Мелитополь". По данным издания, в районе депо был подорван тепловоз с кадыровцами.

По данным журналистов, громкий одиночный взрыв в северной части Мелитополя прозвучал 22 апреля около 7:45 утра. Взрыв был такой силы, что у людей дрожали оконные рамы.

"Партизаны в очередной раз передали "пламенный привет" р*шистам в районе депо", – пишет издание.

Местные жители сразу после взрыва видели поднимающийся над депо черный столб дыма. В направлении места, где произошла "бавовна", со включенными сиренами помчали автомобили скорой помощи, полиция, пожарная служба.

По данным издания, "бавовна" сопровождалась потерями среди оккупантов.

"Из собственных источников РИА Мелитополь стало известно, что в районе депо подорвали тепловоз с кадыровцами. Точное количество потерь р*шисты скрывают, а пропагандисткие помойки даже не стали традиционно отчитываться об учениях и филигранной работе р*шисткого ПВО", – делится инсайдом издание.

Напомним, ранее в этот день мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в оккупированном городе произошла новая "бавовна", захватчики вызвали скорые и пожарников.

По его данным, взрывы снова прогремели в местах расположения оккупантов.