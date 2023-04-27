Почти не пригоден для жизни: в ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте

Город-крепость Бахмут в Донецкой области, за который продолжаются интенсивные бои с вражеской армией России, в результате атак оккупантов стал почти непригодным для жизни. Из-за того, что россияне не прекращают попыток полностью захватить населенный пункт, из него почти невозможно эвакуировать гражданских.

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Об этом сказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Серий Череватый в эфире национального телемарафона в четверг, 27 апреля. По его словам, в городе все еще есть мирное население, которое отказалось покидать свои дома.

В городской застройке продолжаются инсентивные боевые действия, поэтому эвакуировать людей из Бахмута практически невозможно.

Череватый добавил, что многие здания в городе существенно повреждены, а большинство домов просто уничтожены. По его словам, даже сами российские оккупанты, которые практически стерли украинский город с лица земли, называют его "вторым Сталинградом".

"Возможно, они что-то другое хотели сказать, но этим они показали степень уничтожения города. На данный момент он почти не пригоден для жизни", – подчеркнул представитель украинской армии.

Отметим, что 27 апреля в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Бахмут и Марьинка Донецкой области остаются эпицентром боевых действий на фронте в Украине. Однако Силы обороны Украины мужественно держат там оборону.

В то же время пресс-офицер 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандиба накануне заявил, что командование не выводит войска из Бахмута на Донетчине. Защитники Украины даже готовят "небольшой сюрприз" для врага.

По его словам, ситуация сложная, продолжаются бои как за город, так и за "дорогу жизни" – трассу 0504. Противник постоянно пытается прорвать оборону, бросая на штурмы пушечное мясо, а также применяет артиллерию.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины пытаются сохранить за собой контроль над дорогой на Бахмут, откидая от нее врага. Военные показали, как зачищали позиции россиян вблизи этой автодороги.

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