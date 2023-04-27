'О выводе войск речь вообще не идет': пресс-офицер 10-й бригады анонсировал 'небольшой сюрприз' для россиян в Бахмуте. Видео

Командование на данный момент не выводит украинские войска из Бахмута Донецкой области. Наши защитники держат оборону и даже готовят "небольшой сюрприз" для врага.

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Он, судя по всему, вряд ли понравится захватчикам. Об этом сказал пресс-офицер 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандиба (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Воин рассказал, что ситуация в Бахмуте сложная, продолжаются бои как за город, так и за "дорогу жизни" – трассу 0504. Противник постоянно пытается прорвать оборону, бросая на штурмы пушечное мясо, а также применяет артиллерию.

"Дорогу жизни ВСУ удерживают, за нее идут активные бои. Россияне пытаются перерезать нам логистику, но Силы обороны ее держат. На счет вывода войск из Бахмута – 100% нет", – подчеркнул Шандиба.

Напомним, что наши защитники изо всех сил пытаются сохранить за собой контроль над дорогой на Бахмут, отбрасывая от нее врага. Военные показали, как зачищали позиции россиян вблизи этой автодороги.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российская оккупационная армия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий в Донецкой области. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, информируют в Генштабе.

– Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал не спекулировать на тему контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он прокомментировал ситуацию вокруг Бахмута, отметив, что украинские военные держат оборону и не собираются отступать.

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