Украинские воины мужественно держат оборону в Бахмуте и Марьинке, враг закрывает потери осужденными – Генштаб

В течение суток российская оккупационная армия совершила более 35 атак на указанных участках фронта, однако все они были отбиты подразделениями Сил обороны. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 27 апреля. Отмечается, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Потери России

Российские оккупанты продолжают нести огромные потери на фронте. Для их пополнения захватчики активно привлекают лиц с судимостью или тех, в отношении кого возбуждены уголовные дела, в частности, за терроризм.

По информации Генштаба, в одном из полевых лагерей, развернутых противником на временно захваченной территории Старобельского района Луганской области, осуществляется подготовка около 500 таких захватчиков. Также известно, что вместо заключения осужденным предлагается контракт на военную службу с участием в боевых действиях в Украине сроком на полгода.

В то же время за минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по ЗРК противника. Также украинские бойцы сбили 5 вражеских БПЛА разного типа.

Со своей стороны подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство ПВО, состав боеприпасов и 2 артиллерийских подразделения.

Российские обстрелы

Россияне нанесли 25 авиационных ударов, совершили более 20 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В частности, ночью враг применил 5 ракет по Николаеву, есть пострадавшие среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Середина-Буда и Чернацкое; осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасильевка, Украинское, Бачевск и Кучеровка Сумской области, а также Басово, Бугаевка, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Гатище, Волчанск, Бологовка, Дворичанское и Колодезное Харьков.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Лиман Первый, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменное и Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные атаки в направлении Богдановки. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Хромово, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Северное, Южное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары по Угледару и Великой Новоселке, совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов, что недалеко от линии боевого столкновения. Среди них – Свободное Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Херсон и Берислав в Херсонской области.

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– секретные документы американской разведки, полученные The Washington Post, свидетельствуют, что российские официальные лица пытаются набрать еще сотни тысяч военнослужащих для войны в Украине, не вызывая гнева широких масс. Однако эти планы, продвигаемые российским командованием, вызывают тревогу у других чиновников;

– 27 апреля оккупанты обстреляли село Токаревка под Харьковом. Под вражеским огнем оказались сотрудники Харьковоблэнерго, работавшие над восстановлением линий электропередачи.

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