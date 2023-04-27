Войска РФ обстреляли энергетиков в Харьковской области: есть жертва и раненые

Российские войска обстреляли 27 апреля село Токаревка под Харьковом. Под вражеской обстрелом оказались работники Харьковоблэнерго, работавшие над восстановлением линий электропередачи.

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Один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

"Только что враг обстрелял село Токаревка Харьковского района. Пострадали работники Харьковоблэнерго, работавшие над восстановлением линий электропередачи. К сожалению, 1 человек погиб, еще 4 получили ранения. В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", – написал он в 16:32.

Напомним, в ночь на 27 апреля войска РФ обстреляли Николаев, есть попадание в многоэтажку. По состоянию на утро было известно, что по меньшей мере один человек погиб, еще 23 получили ранения. Среди пострадавших был ребенок.

По предварительной информации, враг для удара по облцентру применил ракеты С-300.