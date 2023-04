Пригожин пригрозил вывести силы 'Вагнера' из Бахмута и пытается убедить Кремль перейти к обороне – ISW

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пригрозил вывести свои силы из украинского Бахмута. Условием он поставил то, что военное командование РФ должно предоставить наемникам его ЧВК больше боеприпасов.

Также "повар Путина" продолжил свои попытки убедить Кремль перейти к обороне на востоке Украины. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 29 апреля.

Отмечается, что Пригожин пригрозил вывести "вагнеровцев" из Бахмута, если российское военное командование не предоставит им больше снарядов. В интервью прокремлевскому блогеру он заявил, якобы наемники "Вагнера" намерены продолжать воевать в городе, но им нужно будет "организованно отойти или остаться и умереть", если ситуация немедленно не улучшится.

Ранее Пригожин говорил, что его ЧВК нужно около 80 000 снарядов в день – это было до того, как минобороны РФ приняло очевидные усилия по уменьшению своего влияния на "Вагнера". Ныне же он пожаловался, что они получают только 800 из запрошенных 4000 снарядов в день.

Основатель ЧВК пафосно утверждал, мол, группа "Вагнера" и заместитель командующего оккупантами в Украине генерал Сергей Суровикин разработали план "перемалывания" украинских войск в Бахмуте. По его убеждению, он лишил ВСУ инициативы на поле боя.

"Упоминание Пригожиным Суровикина, вероятно, является попыткой публично присоединиться к нему, поскольку благосклонность главы РФ Владимира Путина отходит от сети начальника российского Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова", – предположили в ISW.

Аналитики считают, что Пригожин будет пытаться восстановить доступ к большему количеству боеприпасов, поскольку Путин снова перетасовывает российское военное руководство таким образом, что это может принести пользу главарю "вагнеровцев".

Отмечается, что параллельно Пригожин продолжает попытки убедить Кремль перейти к обороне на востоке Украины. Он заявил, что украинское контрнаступление может состояться до 15 мая, но российские военные не спешат готовиться к отражению атак.

"Угроза Пригожина уйти из Бахмута может также указывать на то, что он опасается, что российские позиции в тылу города уязвимы для контратак", – подчеркнули в ISW.

Накануне главарь "вагнервцев" в своем отчете о ситуации в Бахмуте открыто признал потери и снарядный голод. Он жаловался, что продвижение его группировки минимально, а потери огромны.

Как сообщал OBOZREVATEL, наемники ЧВК "Вагнер" все еще пытаются захватить город-крепость на Донетчине, но несут большие потери. Поскольку их осталось очень мало, Россия заводит в Бахмут своих десантников, чтобы удержать уже захваченные позиции.

