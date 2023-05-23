В ВСУ есть продвижение по флангам от Бахмута, враг проводит активные действия в городе: все подробности боев. Карта

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что ВСУ продвинулись по флангам на севере и юге от Бахмута. Активность врага на этом направлении в этот день несколько снизилась.

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Об этом Анна Маляр рассказала в своем Telegram-канале. Количество обстрелов на Бахмутском направлении до сих пор стабильно высокое.

"В городе Бахмут бои уменьшились, враг продолжает зачистку районов, взятых им под контроль. Наши войска контролируют юго-западную окраину города в районе "Самолет"", – рассказала замминистра.

В пригороде продолжаются боевые действия, где оккупанты пытаются занять стратегически выгодные позиции, однако им это не удается. Некоторые участки находятся под обороной врага, терпящего немалые потери.

В зоне северного и южного флангов Бахмута украинские воины достигли небольшого продвижения.

Ранее генерал Игорь Романенко объяснил ситуацию в Бахмуте и дал прогноз. По его словам, оккупационные российские войска контролируют большую часть города Бахмут Донецкой области, однако главная сила врага на этом участке фронта, ППК "Вагнер", понесла существенные потери и больше не в состоянии удерживать фланги.

Также замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что украинская армия в Бахмуте контролирует некоторые инфраструктурные и промышленные объекты, а также часть частного сектора в юго-западном районе.

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