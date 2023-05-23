'Это позволяет занять господствующие высоты': в ВСУ рассказали о продвижении украинских войск под Бахмутом. Карта

Бойцы Вооруженных сил Украины удерживают небольшой плацдарм в Бахмуте Донецкой области, где уже порядка 9 месяцев идут ожесточенные бои. Силы обороны продвигаются по флангам.

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Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в интервью РБК-Украина. По его словам, это позволяет занять господствующие высоты (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Генерал Сырский исповедует принцип активной обороны. У нас там нет преимущества ни в численности личного состава, ни в технике. Но где есть возможность, где благодаря своей собранности, правильному тактическому построению, использованию комбинированного западного и советского оружия, мы проводим контратаки и двигаемся", – сказал Череватый.

Он отметил, что в течение недели ВСУ продвигаются от 150 до 2 километров в сутки.

"За последние сутки (интервью было 22 мая, – Ред.) на разных участках мы продвинулись от 250 до 400 метров. Это немного. Но это позволяет нам занять господствующие высоты, чтобы лучше наносить удары по группировке врага в Бахмуте", – сказал он.

По словам Череватого, в Бахмуте под контролем ВСУ ряд зданий и фортификационные сооружения, окопы, опорные пункты, в частности, и в юго-западной части города. Точно территории он не назвал, но сказал, что речь идет о районе "Самолета".

"Подробно сказать не могу. Это небольшой плацдарм, который мы удерживаем для недопущения полного взятия россиянами города. И туда есть возможность доставлять боеприпасы и все необходимое для обороны", – добавил Череватый.

Оборонную операцию на Бахмутском направлении он назвал успешной.

"Почему она успешна? Потому что мы достигли главных целей. Мы не дали им прорваться, поломать наши боевые порядки, уничтожить нашу воюющую группировку, окружить ее. И кроме того, мы нанесли им колоссальные потери", – объяснил представитель ВСУ.

Также он добавил, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин постоянно врет о захвате города-крепости, чтобы вывести свои войска. Точнее то, что от них осталось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Череватый сообщил, что ВСУ продолжают активное продвижение на Бахмутском направлении, вытесняя противника. За последние 24 часа, украинским военным удалось продвинуться на расстояние от 200 до 400 метров.

При этом в ГУР сообщили, что потери российских оккупационных войск под Бахмутом колоссальны и составляют порядка 100 тысяч. В этом плане никаких разногласий между украинскими и американскими данными нет.

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