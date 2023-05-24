В России заявили об атаке на свой разведкорабль 'Иван Хурс' в Черном море: подробности

В России заявили об атаке на один из своих разведывательных кораблей в Черном море 24 мая. По версии российских пропагандистов, разведывательный корабль проекта 18280 "Иван Хурс" при прохождении пролива Босфор был атакован тремя морскими беспилотниками.

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Об этом сообщил один из российских Z-пабликов. Уже традиционно пропагандисты заявили, что "атака была отражена", а судно якобы не получило повреждений.

"Сегодня, 24 мая, российский разведывательный корабль проекта 18280 "Иван Хурс" при прохождении пролива Босфор был атакован тремя морскими беспилотниками. Атака была успешно отражена, по первоначальным докладам, повреждений корабль не получил", – выдали пропагандисты.

Нападение БПЛА якобы произошло в 5.30 (по московскому времени) в 40 морских милях к северу от Босфора.

Официально российские власти об инциденте не сообщали.

Российские СМИ также в очередной раз выдали, что "удары со стороны ВСУ" совершаются исключительно с помощью беспилотников, которые поставляют страны НАТО.

"Иван Хурс" — первое серийное судно связи проекта 18280. Находится в составе Черноморского флота РФ. Оборудование корабля позволяет обнаруживать радиосигналы в широком диапазоне частот и определять местоположение их источника.

Напомним, ранее в Белгородской области пожаловались на новую "бавовну". Губернатор российской области Вячеслав Гладков заявил, что в ночь на 24 мая на Белгородщине было "большое количество атак беспилотных летательных аппаратов". По его словам, средства ПВО оккупационной армии РФ якобы сбили часть БПЛА, но повреждения были зафиксированы в двух районах и в областном центре.

Губернатор пожаловался, что в Грайворонском округе поврежден газопровод в результате чего возник "небольшой" пожар. Он отметил, что из-за атаки без газоснабжения остался населенный пункт Безымено и свинокомплекс.

Также по утверждению Гладкова ночью с беспилотников дважды были сброшены взрывные устройства в поселке Томаровка на два административных здания. Чиновник утверждает, что возгораний, погибших и пострадавших нет.