Украинские морские дроны подвели российский корабль-разведчик 'Иван Хурс'. Видео

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили нанесение удара по борту судна "Иван Хурс", который проводил разведывательный рейс в Босфорском проливе. Как минимум один из трех морских беспилотников, отправленных в атаку на вражеский корабль, достиг своей цели.

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Кадры с морского дрона, который стремительно приближается к объекту российского флота, опубликовал шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар на своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что в сводках Минобороны РФ традиционно скрываются факты морского боя (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Конашенков (спикер Минобороны РФ, ––Ред.) врал дважды, утверждая, что все "три морские дроны были уничтожены из штатного вооружения российского судна", и что сам "корабль не пострадал". По меньшей мере, один из дронов попал во вражеский объект", – указано в сообщении.

Отметим, корабль военной разведки "Иван Хурс" назван в честь вице-адмирала Главного штаба ВМФ СССР. Он был спущен на воду в 2017 году и вел слежение за компонентами американской системы ПРО и ЗРК. Порт приписки "Хурсу" был назначен во временно подконтрольном Москве Севастополе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в начале мая стало известно, что армия РФ вывела большинство военных кораблей из временно оккупированного Севастополя в Крыму. Захватчики переместили военные суда в Новосибирск из-за страха быть атакованными на полуострове.

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